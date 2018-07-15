Воротар збірної Ірану отримав пропозицію щодо переходу в "Динамо" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Основний голкіпер збірної Ірану і клубу “Персеполіс” Аліреза Бейраванд отримав пропозицію від “Динамо” щодо переходу в київський колектив, повідомляє УНН з посиланням на ресурс Dynamomania.
“Можу розповісти про інтерес з боку „Динамо“, „Бешикташа“ і „Торіно“. Крім того, є варіанти в Нідерландах і Португалії.
Пропозицію від „Динамо“ вважаю найбільш конкретною, вони готові укласти контракт”, — заявив кіпер.
Попри це Бейраванд віддав перевагу переходу в “Торіно” з-поміж інших варіантів продовження кар’єри.
Зауважимо, що 25-рінчий, трансферна вартість якого дорівнює 1,2 млн. євро, провів три матчі на ЧС-2018, в яких пропустив два голи. Крім того, Бейраванд запам’ятався тим, що відбив пенальті від Кріштіану Роналду.