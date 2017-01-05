Вратарь А.Рыбка стал игроком ФК "Карабюкспор"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Представитель турецкой Суперлиги "Карабюкспор" представил украинского вратаря Александра Рыбку, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Турции.
Экс-голкипер киевского "Динамо" подписал с новым клубом контракт на 2,5 года.
"Это новый вызов для меня, новый чемпионат, новая команда. Буду делать все возможное, чтобы приносить пользу. Надеюсь, что будем только радовать болельщиков, чтобы они приходили и поддерживали нас", - сказал А.Рыбка.
Напомним, "Карабюкспор" с 18 очками занимает 11 место в чемпионате Турции.
Как сообщал УНН, нападающий "Шахтера" Е.Селезнев также перешел в "Карабюкспор".