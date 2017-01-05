Воротар О.Рибка став гравцем ФК “Карабюкспор”

Екс-голкіпер київського “Динамо” підписав з новим клубом контракт на 2,5 року.

“Це новий виклик для мене, новий чемпіонат, нова команда. Буду робити все можливе, щоб приносити користь. Сподіваюся, що будемо тільки радувати вболівальників, щоб вони приходили і підтримували нас”, — сказав О.Рибка.

Нагадаємо, “Карабюкспор” з 18 очками посідає 11 місце в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляв УНН, нападник “Шахтаря” Є.Селезньов також перейшов до стану “Карабюкспору”.