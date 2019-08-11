Вратарь Лунин может продолжить карьеру в итальянском гранде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана", информирует УНН со ссылкой на MilanNews.it.
Итальянский клуб будет искать вратаря в случае продажи основного голкипера Джанлуиджи Доннарумма в состояние французского "ПСЖ". В список возможных кандидатур попали кроме 20-летнего украинца также попал его конкурент по "Реалу" Навас и Маттиа Перин из "Ювентуса".
Примечательно, что Лунин также близок к тому, чтобы отправиться в аренду в клуб испанской Ла Лиги "Вальядолид".
Заметим, что прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", где сыграл 7 матчей во всех турнирах.
Напомним, что Лунина признавали лучшим вратарем чемпионата мира среди 20-летних.