Воротар Лунін може продовжити кар'єру в італійському гранді

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів італійського "Мілана", інформує УНН з посиланням на MilanNews.it.

Італійський клуб шукатиме воротаря у випадку продажу основного голкіпера Джанлуїджі Доннарумми в стан французького "ПСЖ". У список можливих кандидатур потрапили крім 20-річного українця також потрапив його конкурент по "Реалу" Кейлор Навас і Маттіа Перин з "Ювентуса".

Примітно, що Лунін також близький до того, щоб відправитися в оренду в клуб іспанської Ла Ліги "Вальядолід".

Зауважимо, що минулий сезон Лунін провів в оренді в "Леганесі", де зіграв 7 поєдинків у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Луніна визнавали кращим воротарем чемпіонату світу серед 20-річних.

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