Вратарь "Динамо" назвал лучших голкиперов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Голкипер Динамо Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Instagram поделился мыслями относительно лучших вратарей мира, передает УНН.
Стражу ворот “Динамо” нравится выступления киперов “Манчестер Сити” и “Ливерпуля” — Эдерсона и Алиссона.
“Кто лучший вратарь мира? Я сейчас не могу кого-то выделить, хотя слежу за многими голкиперами, прогресс и работа которых мне интересны. Очень нравится игра Алиссона и Эдерсона. Они играют много ногами и уже больше не являются вратарями-защитниками, которые помогают при построении атак и розыгрыши мяча. В современном футболе очень важно. Они — одни из тех голкиперов, которые сегодня задают тон и моду во вратарском искусстве”, — рассказал Бойко.
Добавим, что самым дорогим вратарем мира по данным “transfermarkt” является кипер “Атлетико” Облак (100 млн. евро), а Алиссон и Эдерсон идут вторым и четвертым соответственно (90 и 70).