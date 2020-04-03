Вратарь "Динамо" назвал лучших голкиперов мира

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94099 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102188 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103403 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111706 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100371 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104944 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106572 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131509 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105798 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111216 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109451 просмотра
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4 марта, 18:57 • 108931 просмотра
Актуальное
Вратарь "Динамо" назвал лучших голкиперов мира

Вратарь "Динамо" назвал лучших голкиперов мира

Киев  •  УНН

 • 16474 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Голкипер Динамо Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Instagram поделился мыслями относительно лучших вратарей мира, передает УНН.

Стражу ворот “Динамо” нравится выступления киперов “Манчестер Сити” и “Ливерпуля” — Эдерсона и Алиссона.

“Кто лучший вратарь мира? Я сейчас не могу кого-то выделить, хотя слежу за многими голкиперами, прогресс и работа которых мне интересны. Очень нравится игра Алиссона и Эдерсона. Они играют много ногами и уже больше не являются вратарями-защитниками, которые помогают при построении атак и розыгрыши мяча. В современном футболе очень важно. Они — одни из тех голкиперов, которые сегодня задают тон и моду во вратарском искусстве”, — рассказал Бойко.

Добавим, что самым дорогим вратарем мира по данным “transfermarkt” является кипер “Атлетико” Облак (100 млн. евро), а Алиссон и Эдерсон идут вторым и четвертым соответственно (90 и 70).

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