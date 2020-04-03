Воротар "Динамо" назвав кращих голкіперів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голкіпер Динамо Денис Бойко під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram поділився думками стосовно кращих воротарів світу, передає УНН.
Стражу воріт “Динамо” подобається виступи кіперів “Манчестер Сіті” і “Ліверпуля” — Едерсона та Аліссона.
“Хто кращий воротар світу? Я зараз не можу когось виділити, хоча стежу за багатьма голкіперами, прогрес і робота яких мені цікаві. Дуже подобається гра Аліссона і Едерсона. Вони грають багато ногами і вже більше є воротарями-захисниками, які допомагають при побудові атак та розіграші м’яча. У сучасному футболі дуже важливо. Вони — одні з тих голкіперів, які сьогодні задають тон і моду у воротарському мистецтві”, — розповів Бойко.
Додамо, що найдорожчим воротарем світу за даними “transfermarkt” є кіпер “Атлетіко” Ян Облак (100 млн. євро), а Аліссон та Едерсон йдуть другим та четвертим відповідно (90 і 70).