Враг взял в плен мэра Днепрорудного
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Военные РФ взяли в плен мэра Днепрорудного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает УНН.
Враг похитил мэра Днепрорудного Евгения Мавеева.
"Враг запугивает местное население, проводя информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти и местных громад, распространяет дезинформацию и постоянно берет местное население в заложники.
Так, сегодня, 13 марта, в 8:30 военные российской федерации взяли в плен мэра города Днепрорудное в Васильевском районе Запорожской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы ОГА.