Враг взял в плен мэра Днепрорудного

Враг похитил мэра Днепрорудного Евгения Мавеева.

"Враг запугивает местное население, проводя информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти и местных громад, распространяет дезинформацию и постоянно берет местное население в заложники.

Так, сегодня, 13 марта, в 8:30 военные российской федерации взяли в плен мэра города Днепрорудное в Васильевском районе Запорожской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы ОГА.