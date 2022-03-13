Ворог взяв у полон міського голову Дніпрорудного
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Військові РФ взяли у полон міського голову Дніпрорудного у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає УНН.
Ворог викрав мера Дніпрорудного Євгена Мавєєва.
«Ворог залякує місцеве населення, проводячи інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади та місцевих громад, поширює дезінформацію та постійно бере місцеве населення у заручники.
Так, сьогодні, 13 березня, о 8:30 військові російської федерації взяли у полон міського голову міста Дніпрорудне у Василівському районі Запорізької області», - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі глави ОДА.