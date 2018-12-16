Враг уже дважды обстрелял позиции украинских бойцов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“С начала этого периода по состоянию на 12:00 подразделениями Объединенных сил зафиксировано два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск”, — сообщил пресс-секретарь.
По его словам, сегодня с 7 утра оккупанты вели обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Чермалык, а после 8-й Украинской защитники Водяного зафиксировали разрывы 6 вражеских мин калибра 82 мм.
“Потери от начала этого периода в результате боевых действий среди наших украинских героев нет”, — сказал Гуцуляк.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения.