Ворог вже двічі обстріляв позиції українських бійців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“З початку цієї доби станом на 12:00 підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано два прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ” ,- повідомив речник.
За його словами, сьогодні з 7-ї ранку окупанти вели обстріл з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Чермалика, а після 8-ї українські захисники Водяного зафіксували розриви 6 ворожих мін калібру 82 мм.
“Втрат від початку цієї доби внаслідок бойових дій серед наших Українських героїв немає”, — сказав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій один українських захисник загинув від кулі ворожого снайпера, та один військовий отримав поранення.