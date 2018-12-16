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Ворог вже двічі обстріляв позиції українських бійців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ворог вже двічі обстріляв позиції українських бійців на Донбасі

“З початку цієї доби станом на 12:00 підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано два прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ” ,- повідомив речник.

За його словами, сьогодні з 7-ї ранку окупанти вели обстріл з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Чермалика, а після 8-ї українські захисники Водяного зафіксували розриви 6 ворожих мін калібру 82 мм.

“Втрат від початку цієї доби внаслідок бойових дій серед наших Українських героїв немає”, — сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій один українських захисник загинув від кулі ворожого снайпера, та один військовий отримав поранення.

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