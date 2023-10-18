Враг ночью ударил по Николаевской области из артиллерии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска в ночь на 18 октября ударили по Николаевской области из артиллерии, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Ночью, 18 октября, в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.
Детали
В Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил глава ОВА.
Напомним
В ночь на 17 октября в Николаевской области сбили ракету Х-59.