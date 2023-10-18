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Враг ночью ударил по Николаевской области из артиллерии - ОВА

Киев • УНН

 • 236560 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска в ночь на 18 октября ударили по Николаевской области из артиллерии, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Враг ночью ударил по Николаевской области из артиллерии - ОВА

Цитата

"Ночью, 18 октября, в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.

Детали

В Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 17 октября в Николаевской области сбили ракету Х-59.

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