Враг ночью ударил по Николаевской области из артиллерии - ОВА

Цитата

"Ночью, 18 октября, в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.

Детали

В Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 17 октября в Николаевской области сбили ракету Х-59.