Ворог вночі вдарив по Миколаївщині з артилерії - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 18 жовтня вдарили по Миколаївській області з артилерії, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 18 жовтня, о 02:54 артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає", - написав Кім у Telegram.
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У Миколаєві, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначив голова ОВА.
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