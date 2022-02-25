Враг сегодня планирует танковый прорыв в Киев - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. План врага - прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице у Facebook, информирует УНН.
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“Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ — Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin”, — написал Геращенко.
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В Киеве в 8.15 была объявлена воздушная тревога, людей просят следовать в укрытия.