Враг сегодня планирует танковый прорыв в Киев - Геращенко

Цитата

“Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ — Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin”, — написал Геращенко.

Дополнение

В Киеве в 8.15 была объявлена воздушная тревога, людей просят следовать в укрытия.



