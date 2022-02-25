Ворог сьогодні планує танковий прорив у Київ - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. План ворога - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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“Найважчий день буде сьогодні. План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки відмінно горять при попаданні наших ПТУРІВ - Стугни, Корсарів і наших союзників NWLAW і Javelin", — написав Геращенко.
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У Києві о 8.15 була оголошена повітряна тривога, людей просять слідувати в укриття.