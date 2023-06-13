Враг в течение суток нанес 29 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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«Враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА “Shahed” по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилым домам в Кривом Роге.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 крылатых ракет и один ударный дрон», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. В результате ракетного удара российских войск погибли 11 человек, 28 раненых.

60 человек остались без жилья в результате ракетной атаки на Кривой Рог.