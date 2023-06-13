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Ворог протягом доби завдав 29 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 29 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Ворог протягом доби завдав 29 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Цитата

«Ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Внаслідок ракетного удару російських військ загинули 11 людей, 28 поранених.

60 людей залишились без житла внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг.

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