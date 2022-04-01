Враг обстрелял Нежин, гуманитарная ситуация в Чернигове крайне сложная - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Враг за прошедшие сутки в Черниговской области обстрелял Нежин, Нежинский и Черниговский районы, гуманитарная ситуация в Чернигове остается крайне сложной, сообщили в Национальной полиции Украины в пятницу, 1 апреля, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки враг совершил обстрелы мирного населения Нежина и населенных пунктов Нежинского и Черниговского районов. Информация о пострадавших уточняется", - указали в полиции.
Детали
Правоохранители, как отмечается, тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.
"Крайне сложной остается гуманитарная ситуация в Чернигове. Горожане героически держат оборону и уже более двух недель живут без водоснабжения, электричества, тепла и других критически важных коммуникаций", - добавили в полиции.
По данным ГУ ГСЧС в Черниговской области, которые распространил утром 1 апреля глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в городе Чернигов отсутствует теплоснабжение. Электро-, водо - и газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы осуществляются по возможности".
В таких условиях, одной из первоочередных задач полиции, указали в ведомстве, является всесторонняя помощь и поддержка населения. Правоохранители активно помогают доставлять гуманитарную помощь и передают ее нуждающимся людям, добавили в полиции.
Дополнение
30 марта мэр Нежина Александр Кодола сообщал, что в результате обстрела российскими оккупантами Нежина Черниговской области погиб один человек, шестеро мирных жителей получили ранения, среди них ребенок.