Враг обстрелял Нежин, гуманитарная ситуация в Чернигове крайне сложная - полиция

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 7500 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 24755 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 52029 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 161246 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 94687 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 125328 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 155995 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163855 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 363962 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139538 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 85079 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 84889 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 75013 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 72384 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 52757 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в НКЦБФР

12:27 • 1562 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 24763 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 161254 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 363969 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 362680 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 22845 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28416 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 101668 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 133716 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 152839 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Враг обстрелял Нежин, гуманитарная ситуация в Чернигове крайне сложная - полиция

Киев • УНН

 • 277891 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Враг за прошедшие сутки в Черниговской области обстрелял Нежин, Нежинский и Черниговский районы, гуманитарная ситуация в Чернигове остается крайне сложной, сообщили в Национальной полиции Украины в пятницу, 1 апреля, пишет УНН.

Враг обстрелял Нежин, гуманитарная ситуация в Чернигове крайне сложная - полиция

Цитата

"За прошедшие сутки враг совершил обстрелы мирного населения Нежина и населенных пунктов Нежинского и Черниговского районов. Информация о пострадавших уточняется", - указали в полиции.

Детали

Правоохранители, как отмечается, тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.

"Крайне сложной остается гуманитарная ситуация в Чернигове. Горожане героически держат оборону и уже более двух недель живут без водоснабжения, электричества, тепла и других критически важных коммуникаций", - добавили в полиции.

По данным ГУ ГСЧС в Черниговской области, которые распространил утром 1 апреля глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в городе Чернигов отсутствует теплоснабжение. Электро-, водо - и газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы осуществляются по возможности".

В таких условиях, одной из первоочередных задач полиции, указали в ведомстве, является всесторонняя помощь и поддержка населения. Правоохранители активно помогают доставлять гуманитарную помощь и передают ее нуждающимся людям, добавили в полиции.

Дополнение

30 марта мэр Нежина Александр Кодола сообщал, что в результате обстрела российскими оккупантами Нежина Черниговской области погиб один человек, шестеро мирных жителей получили ранения, среди них ребенок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33