Ворог обстріляв Ніжин, гуманітарна ситуація у Чернігові вкрай складна - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Ворог минулої доби на Чернігівщині обстріляв Ніжин, Ніжинський та Чернігівський райони, гуманітарна ситуація у Чернігові залишається вкрай складною, повідомили у Національній поліції України у п'ятницю, 1 квітня, пише УНН.
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"Минулої доби ворог здійснив обстріли мирного населення Ніжина та населених пунктів Ніжинського і Чернігівського районів. Інформація про потерпілих уточнюється", - вказали у поліції.
Деталі
Правоохоронці, як зазначається, ретельно фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.
"Вкрай складною залишається гуманітарна ситуація в Чернігові. Містяни героїчно тримають оборону та вже понад два тижні живуть без водопостачання, електрики, тепла та інших критично важливих комунікацій", - додали у поліції.
За даними ГУ ДСНС у Чернігівській області, які поширив вранці 1 квітня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, "через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє теплопостачання. Електро-, водо- та газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості".
У таких умовах, одним із першочергових завдань поліції, вказали у відомстві, є всебічна допомога і підтримка населення. Правоохоронці активно допомагають доставляти гуманітарну допомогу та передають її нужденним людям, додали у поліції.
Доповнення
30 березня міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомляв, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Ніжина Чернігівської області загинула одна людина, шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них дитина.