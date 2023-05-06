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Враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: за сутки отбито около 50 атак

Киев • УНН

 • 1123856 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Наступательные действия враг сейчас ведет на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки отражено около 50 атак. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Детали

По словам Маляр, на Лиманском - враг не смог прорвать оборону, поэтому интенсивность наступательных действий несколько снизил.

На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать наибольшие усилия. Продолжаются бои за Бахмут.
Враг пытается вытеснить украинские подразделения с позиций и ищет ресурсы для укрепления своих возможностей.

"Наши воины делают все, чтобы военные задачи обороны Бахмута были выполнены. Командование восточной группировки войск регулярно работает на месте и оперативно принимает решения. В целом на востоке ситуация непростая, но контролируемая", - резюмировала Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 770 человек, 3717 танков и сотен единиц военной техники.

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