Враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: за сутки отбито около 50 атак
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Наступательные действия враг сейчас ведет на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки отражено около 50 атак. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
Детали
По словам Маляр, на Лиманском - враг не смог прорвать оборону, поэтому интенсивность наступательных действий несколько снизил.
На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать наибольшие усилия. Продолжаются бои за Бахмут.
Враг пытается вытеснить украинские подразделения с позиций и ищет ресурсы для укрепления своих возможностей.
"Наши воины делают все, чтобы военные задачи обороны Бахмута были выполнены. Командование восточной группировки войск регулярно работает на месте и оперативно принимает решения. В целом на востоке ситуация непростая, но контролируемая", - резюмировала Маляр.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 770 человек, 3717 танков и сотен единиц военной техники.