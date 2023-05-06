Ворог наступає на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: за добу відбито близько 50 атак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Наступальні дії ворог зараз веде на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбито близько 50 атак. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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За словами Маляр, на Лиманському - ворог не зміг прорвати оборону, тому інтенсивність наступальних дій дещо знизив.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати найбільші зусилля. Тривають бої за Бахмут.
Ворог намагається витіснити українські підрозділи з позицій та шукає ресурси для зміцнення своїх спроможностей.
"Наші воїни роблять все, щоб військові задачі оборони Бахмута були виконані.
Командування східного угруповання військ регулярно працює на місці та оперативно приймає рішення. Загалом на сході ситуація непроста, але контрольована", - резюмувала Маляр.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 770 осіб, 3717 танків та сотень одиниць військової техніки.