Враг на Запорожье дважды ударил из авиации и трижды из дрона, есть жертвы

Детали

"За минувшие сутки 111 ударов нанесли российские войска по 24 населенным пунктам области: авиаудары по Новоданиловке и Ольговскому, трижды применили БПЛА в Гуляйполе и Чаровном, нанесли 14 атак из РСЗО по Орехову, Зализничному, Новоивановке, Темировке, Егоровке, 92 артобстрела пришлось по Орехову, Преображенке, Гуляйполю, Малиновке, Степногорску, Каменскому и окрестным селам", - сообщил Малашко.

По его словам, во время вечерней атаки в Орехове ранения получил 62-летний мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение.

"За сутки враг унес жизни двух жителей области и травмировал пятерых", - указал глава ОВА.

На данный момент зафиксировано 58 разрушений жилых домов и имущества людей.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг по Украине нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.