Ворог на Запоріжжі двічі вдарив з авіації і тричі з дрона, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Російські війська минулої доби 111 разів обстріляли Запорізьку область, відомо про двох загиблих та 5 поранених, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"За минулу добу 111 ударів завдали російські війська по 24 населених пунктах області: авіаудари по Новоданилівці та Ольгівському, тричі застосували БПЛА в Гуляйполі та Чарівному, завдали 14 атак з РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Новоіванівці, Темирівці, Єгорівці, 92 артобстріли прийшлося по Оріхову, Преображенці, Гуляйполю, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та навколишніх селах", - повідомив Малашко.
З його слів, під час вечірньої атаки в Оріхові поранення отримав 62-річний чоловік. Його оперативно доставили до медичної установи.
"За добу ворог забрав життя двох жителів області та травмував п'ятьох", - зазначив голова ОВА.
Наразі зафіксовано 58 руйнувань житлових будинків та майна людей.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог по Україні завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.