Враг концентрируется на хранилищах горючего, с целью создания условий гуманитарного кризиса - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Группировка Сил обороны продолжает ведения оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех них Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки.
Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.
В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.
Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.
Защитники из воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери российских оккупантов уточняются.
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