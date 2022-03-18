Враг строит земляные валы для защиты военных позиций к северо-западу от Киева - спутниковые снимки

Детали

На новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе Озер и авиабазы Антонов.

Как отмечается, в селах Здвижевка и Берестянка, расположенных далее на северо-запад от Киева, также можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые сооружения насыпи.