Враг строит земляные валы для защиты военных позиций к северо-западу от Киева - спутниковые снимки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Согласно анализу компании Maxar Technologies и спутниковых снимков, российские военные буквально окапываются, возводя земляные валы вокруг своей военной техники на северо-запад от украинской столицы Киева, передает УНН.
Детали
На новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе Озер и авиабазы Антонов.
Как отмечается, в селах Здвижевка и Берестянка, расположенных далее на северо-запад от Киева, также можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые сооружения насыпи.