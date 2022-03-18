Ворог будує земляні вали для захисту військових позицій на північний захід від Києва - супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Відповідно до аналізу компанії Maxar Technologies та супутникових знімків, російські військові буквально окопуються, споруджуючи земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від української столиці Києва, передає УНН.
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На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер та авіабази Антонов.
Як зазначається, у селах Здвижівка та Берестянка, розташованих далі на північний захід від Києва, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі споруди насипу.