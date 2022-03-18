Ворог будує земляні вали для захисту військових позицій на північний захід від Києва - супутникові знімки

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На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер та авіабази Антонов.

Як зазначається, у селах Здвижівка та Берестянка, розташованих далі на північний захід від Києва, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі споруди насипу.