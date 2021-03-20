ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 121,96 млн, увеличившись за сутки более чем на 494 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 9,9 тыс ., превысив 2,69 млн, передает УНН.
Общая ситуация
По состоянию на вечер 20 марта в ВОЗ поступили сведения про 121 969 223 инфицированных и 2 694 094 умерших. Количество инфицированных увеличилось на 494 917, умерших — на 9 921.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.
Детали
Более 39% случаев инфицирования, сообщение о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (195 428), на втором месте — Европа (191 869), на третьем — Юго-Восточная Азия (49 878).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 376 388. Далее следуют Бразилия (11 780 820), Индия (11 555 284), Россия (4 447 570), Великобритания (4 285 688), Франция (4 111 105), Италия (3 332 418), Испания (3 206 116), Турция (2 971 633), Германия (2 645 783), Колумбия (2 319 293) и Аргентина (2 226 753).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 535 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 775 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.