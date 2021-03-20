ВООЗ: у світі за добу виявили понад 494 тис. випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 121,96 млн, збільшившись за добу більш ніж на 494 тис. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 9,9 тис., перевищивши 2,69 млн, передає УНН.
Загальна ситуація
Станом на вечір 20 березня до ВООЗ надійшли відомості про 121 969 223 інфікованих і 2 694 094 померлих. Кількість інфікованих збільшилася на 494 917, померлих — на 9 921.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Деталі
Понад 39% випадків інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулу добу, припадають на Північну і Південну Америку (195 428), на другому місці — Європа (191 869), на третьому — Південно-Східна Азія (49 878).
Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 29 376 388. Далі йдуть Бразилія (11 780 820), Індія (11 555 284), Росія (4 447 570), Велика Британія (4 285 688), Франція (4 111 105), Італія (3 332 418), Іспанія (3 206 116), Туреччина (2 971 633), Німеччина (2 645 783), Колумбія (2 319 293) і Аргентина (2 226 753).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 535 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 775 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.