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ВОЗ: на прошлой неделе регистрировалось по 160 тыс. случаев заболевания COVID-19 ежедневно

ВОЗ: на прошлой неделе регистрировалось по 160 тыс. случаев заболевания COVID-19 ежедневно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Глобальная пандемия коронавируса ускоряется, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, и число выявленных за сутки случаев заболевания за прошедшую неделю ежедневно превышало 160 тыс., что является рекордным показателем. Об этом в среду заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус, передает УНН со ссылкой на AFP.

“За прошедшую неделю число новых случаев превысило 160 тыс. каждый день”, — сказал он, добавив, что “60% всех случаев были зарегистрированы только в прошлом месяце”.

Данные, предоставленные агентством здравоохранения ООН, показали, что наибольшее количество новых ежедневных случаев COVID-19, когда-либо зарегистрированных, было зафиксировано 28 июня, когда во всем мире было зарегистрировано более 189 500 новых случаев.

До 25 июня ежедневные случаи превышали 160 тыс. только дважды, как и на предыдущей неделе, в то время как ежедневные случаи не превышали отметку в 100 тыс. до 18 мая, как показали данные.

Тедрос повторил, что “комплексный подход” — лучший способ обуздать вирус.

По его словам, агентство здравоохранения ООН было очень обеспокоено тем, что ряд стран “не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты и использовали фрагментарный подход.

“Этим странам предстоит долгий и трудный путь”, — сказал он, подчеркнув, что “независимо от того, в какой ситуации находится страна, ее можно изменить”.

Как сообщал УНН, ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что глобальная пандемия ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса.

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