ВОЗ: на прошлой неделе регистрировалось по 160 тыс. случаев заболевания COVID-19 ежедневно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Глобальная пандемия коронавируса ускоряется, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, и число выявленных за сутки случаев заболевания за прошедшую неделю ежедневно превышало 160 тыс., что является рекордным показателем. Об этом в среду заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус, передает УНН со ссылкой на AFP.
“За прошедшую неделю число новых случаев превысило 160 тыс. каждый день”, — сказал он, добавив, что “60% всех случаев были зарегистрированы только в прошлом месяце”.
Данные, предоставленные агентством здравоохранения ООН, показали, что наибольшее количество новых ежедневных случаев COVID-19, когда-либо зарегистрированных, было зафиксировано 28 июня, когда во всем мире было зарегистрировано более 189 500 новых случаев.
До 25 июня ежедневные случаи превышали 160 тыс. только дважды, как и на предыдущей неделе, в то время как ежедневные случаи не превышали отметку в 100 тыс. до 18 мая, как показали данные.
Тедрос повторил, что “комплексный подход” — лучший способ обуздать вирус.
По его словам, агентство здравоохранения ООН было очень обеспокоено тем, что ряд стран “не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты и использовали фрагментарный подход.
“Этим странам предстоит долгий и трудный путь”, — сказал он, подчеркнув, что “независимо от того, в какой ситуации находится страна, ее можно изменить”.
Как сообщал УНН, ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что глобальная пандемия ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса.