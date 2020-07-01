ВООЗ: минулого тижня реєструвалося по 160 тис. випадків захворювання COVID-19 щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Глобальна пандемія коронавируса прискорюється, повідомила в середу Всесвітня організація охорони здоров’я, і число виявлених протягом доби випадків захворювання за минулий тиждень щодня перевищувало 160 тисяч, що є рекордним показником. Про це в середу заявив глава ВООЗ Тедрос Гебрейсус, передає УНН з посиланням на AFP.
“За минулий тиждень число нових випадків перевищила 160 тис. кожного дня”, — сказав він, додавши, що “60% всіх випадків були зареєстровані тільки в минулому місяці”.
Дані, надані агентством охорони здоров’я ООН, показали, що найбільша кількість нових щоденних випадків COVID-19, коли-небудь зареєстрованих, було зафіксовано 28 червня, коли в усьому світі було зареєстровано понад 189 500 нових випадків.
До 25 червня щоденні випадки перевищували 160 тис. тільки двічі, як і на попередньому тижні, в той час як щоденні випадки не перевищували позначку в 100 тис. до 18 травня, як показали дані.
Тедрос повторив, що “комплексний підхід” — кращий спосіб приборкати вірус.
За його словами, агентство охорони здоров’я ООН було дуже стурбоване тим, що ряд країн “не використали всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти і використовували фрагментарний підхід.
“Цим країнам чекає довгий і важкий шлях”, — сказав він, підкресливши, що “незалежно від того, в якій ситуації перебуває країна, її можна змінити”.
Як повідомляв УНН, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що глобальна пандемія прискорюється, хоча багато країн добилися прогресу в стримуванні коронавірусу.