Силы ПВО сбили 14 вражеских "шахедов" на севере страны

На севере силы ПВО сбили 14 "шахедов" ночью. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Северной операционной зоне этой ночью враг пытался поразить военные и гражданские объекты "шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях.

Из 14 сбитых в Северной операционной зоне - 8 (а это больше половины) были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками.

ПВО сбила все атаковавшие Киев беспилотники16.12.23, 05:30 - [views_0]