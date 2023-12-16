Силы ПВО сбили 14 вражеских "шахедов" на севере страны
Киев • УНН
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на севере Украины было сбито 14 беспилотников "Шахид", которые атаковали военные и гражданские объекты вблизи Киева и Чернигова.
На севере силы ПВО сбили 14 "шахедов" ночью. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Северной операционной зоне этой ночью враг пытался поразить военные и гражданские объекты "шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях.
Из 14 сбитых в Северной операционной зоне - 8 (а это больше половины) были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками.
ПВО сбила все атаковавшие Киев беспилотники16.12.23, 05:30 - [views_0]
Силы ПВО сбили 14 вражеских "шахедов" на севере страны
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на севере Украины было сбито 14 беспилотников "Шахид", которые атаковали военные и гражданские объекты вблизи Киева и Чернигова.
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