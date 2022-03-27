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Они искали политические форматы моего устранения, но это не сработало: Зеленский о предпосылках войны в Украине

Киев • УНН

 • 77744 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство российской федерации искало политические форматы для дестабилизации ситуации в Украине и устранения действующего Президента страны Владимира Зеленского. Но так, как эта тактика не сработала - государство-агрессор перешло к тактике нападения на территорию суверенного государства намного раньше, чем планировало. Об этом Зеленский заявил в интервью российским журналистам, которое опубликовало издание "Медуза", пишет УНН.

Они искали политические форматы моего устранения, но это не сработало: Зеленский о предпосылках войны в Украине

Цитата

"Какие-то группы людей отправлялись, начиная с политических… Если говорить про мое политическое устранение, это была группа Медведчука, кума действующего российского главы. Они находили политические форматы устранения. На местных выборах было очень много пропаганды. Ослабление местной власти. Это была одна из главных причин после моей победы на президентских выборах и победы моей партии, партии — сегодня — моно-большинства. В общем, они понимали, что российская власть теряет крепкое — я бы сказал достаточно крепкое — влияние на украинскую политику. Влияние было, и достаточно мощное. Они избрали другую тактику — тактику победы в регионах", — отмечает Президент.

Детали

Зеленский объяснил, что в Украине долгое время существовала мажоритарная система на выборах в парламент. А на местах также, как правило, были те или иные группы — финансовые и политические - "закоренелые" политики, которые влияли на местные правоохранительные органы, на политику.

"Соответственно, вы можете выигрывать (на уровне страны) и контролировать — в нормальном, демократическом смысле слова контролировать — центральную власть; иметь полномочия, которые вам народ на легитимных, справедливых выборах дал. Но на местном уровне вы не можете ничего не решить. Вы можете делать реформы, которые просто туда не доходят. Знаете, это такой политический дуршлаг", — добавляет глава государства.

В результате, Кремль избрал такую тактику. Москва регионально оставила большое влияние, и на местном уровне скупала франшизы других партий.

"Затем первые шаги мы видели. В тех или иных советах, районных или областных, они выходили с какими-то ультимативными вещами. Это я по поводу политического устранения! Где-то заблокировать, где-то снести представителей правящей партии и т. д. В общем, это была их идеология, и из местных советов пойти дальше перевыборами в парламент. Это происходило — перевыборы в парламент. Они очень хотели… Объединялись даже левые с правыми. И со всеми возможными даже посередине объединялись — чтобы снести управляемость процесса", — добавляет Зеленский.

По словам главы государства, такая тактика была выбрана именно для дестабилизации экономической и политической ситуации в Украине.

Президент отмечает, что хаос в экономике страны и политическая нестабильность в Украине все равно бы привели к эскалации со стороны российской федерации.

"Просто они бы могли тогда нашу страну оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы. Мы имеем дело даже не с данными разведок других стран, а, прежде всего, нашей разведки. Прежде всего, нашего понимания — как вообще к политике Украины (в Кремле - ред.) относятся", - считает Президент.

"Эта дестабилизация не прошла. Но и в планах внутри нашей страны тех политических групп, про которые я вам сказал, и в планах внешних групп именно из российской федерации была эскалация. Я не знаю, что там наверх в россии докладывали, но, наверное, сказали, что мы вас тут ждем — с цветами и с улыбками. Что ситуация очень плохая, действующего президента не поддерживают, действующую (правящую) партию не поддерживают. Можно", - добавляет он.

В результате, отмечает Зеленский, Собственно, "лед тронулся". А когда увидели, что "немножко идет не так", естественно, (придумали) параллельный выход — конечно, максимально нейтрализовать тех, кто стабилизирует ситуацию во власти.

"А когда война, кто может гарантировать стабильность? Только президент — потому что военное положение. В силу полномочий, в силу действующего законодательства независимой Украины", — резюмировал он.

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