Вони шукали політичні формати мого усунення, але це не спрацювало: Зеленський про передумови війни в Україні

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"Якісь групи людей відправлялися, починаючи з політичних... Якщо говорити про моє політичне усунення, це була група Медведчука, кума чинного російського глави. Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було дуже багато пропаганди. Послаблення місцевої влади. Це була одна з головних причин після моєї перемоги на президентських виборах і перемоги моєї партії, партії — сьогодні — моно-більшості. Загалом, вони розуміли, що російська влада втрачає міцний — я б сказав досить міцний — вплив на українську політику. Вплив був, і досить потужний. Вони обрали іншу тактику - тактику перемоги в регіонах", - зазначає Президент.

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Зеленський пояснив, що в Україні довгий час існувала мажоритарна система на виборах до парламенту. А на місцях також, як правило, були ті чи інші групи — фінансові та політичні - "закоренілі" політики, які впливали на місцеві правоохоронні органи, на політику.

"Відповідно, Ви можете вигравати (на рівні країни) і контролювати — в нормальному, демократичному сенсі слова контролювати — центральну владу; мати повноваження, які вам народ на легітимних, справедливих виборах дав. Але на місцевому рівні ви не можете нічого не вирішити. Ви можете робити реформи, які просто туди не доходять. Знаєте, це такий політичний друшляк", - додає глава держави.

В результаті, Кремль обрав таку тактику. Москва регіонально залишила великий вплив, і на місцевому рівні скуповувала франшизи інших партій.

"Потім перші кроки ми бачили. У тих чи інших радах, районних чи обласних, вони виходили з якимись ультимативними речами. Це я з приводу політичного усунення! Десь заблокувати, десь знести представників правлячої партії і т.д. Загалом, це була їхня ідеологія, і з місцевих рад піти далі перевиборами до парламенту. Це відбувалося — перевибори в парламент. Вони дуже хотіли. Об'єднувалися навіть ліві з правими. І з усіма можливими навіть посередині об'єднувалися - щоб знести керованість процесу", - додає Зеленський.

За словами глави держави, така тактика була обрана саме для дестабілізації економічної та політичної ситуації в Україні.

Президент зазначає, що хаос в економіці країни і політична нестабільність в Україні все одно б призвели до ескалації з боку російської федерації.

"Просто вони б могли тоді нашу країну окупувати набагато швидше. Це точно входило в плани. Ми маємо справу навіть не з даними розвідок інших країн, а, перш за все, нашої розвідки. Перш за все, нашого розуміння - як взагалі до політики України (в Кремлі - ред.) ставляться", - вважає Президент.

"Ця дестабілізація не пройшла. Але і в планах всередині нашої країни тих політичних груп, про які я вам сказав, і в планах зовнішніх груп саме з Російської Федерації була ескалація. Я не знаю, що там наверх в Росії доповідали, але, напевно, сказали, що ми вас тут чекаємо — з квітами і з посмішками. Що ситуація дуже погана, чинного президента не підтримують, діючу (правлячу) партію не підтримують. Можна", - додає він.

В результаті, зазначає Зеленський, власне "крига скресла". А коли побачили, що "трішки йде не так", природно, (придумали) паралельний вихід — звичайно, максимально нейтралізувати тих, хто стабілізує ситуацію у владі.

"А коли війна, хто може гарантувати стабільність? Тільки президент - тому що воєнний стан. В силу повноважень, в силу чинного законодавства незалежної України", — резюмував він.