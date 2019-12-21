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Волошин: расследование относительно "Бурисмы" тормозят украинские друзья американских демократов

Волошин: расследование относительно "Бурисмы" тормозят украинские друзья американских демократов

Киев  •  УНН

 • 11213 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Расследование относительно компании "Бурисма" (Burisma) блокируют попавшие в окружение действующего Президента Украины друзья американских демократов. Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал народный депутат Украины Олег Волошин, передает УНН.

Волошин напомнил, что демократы на протяжение многих лет грантами и помощью заводили себе в Украине друзей в правоохранительных органах и среди журналистов (в частности он имел ввиду Сергея Лещенко и Мустафу Найема). А республиканцы и президент США Дональд Трамп, в их числе, друзей в Украине не имеют. Именно потому американскому президенту, считает Волошин, когда Владимир Зеленский стал Президентом Украины, довольно прямо пришлось обращаться с просьбой расследовать ситуацию, связанную с Байденами и "Бурисмой".

"До последнего момента они (республиканцы и Трамп – ред.) думали, что (Юрий – ред.) Луценко это сделает (расследует – ред.), но он не сделал – не успел. Избрался Зеленский, и они думали, что Зеленский как новый президент заинтересован любым способом "догонять" Порошенко и так начнет это расследование. Но, к сожалению, в окружении Зеленского с самого начала оказались люди, связанные с демократами, которые сразу эту тему заблокировали. И поэтому пришлось это продавливать. Вот и все", - считает Волошин.

Народный депутат напомнил, что первоочередным в череде событий, связанных с "Бурисмой", причастностью семьи Байденов и теперешним импичментом Трампа, было требование со стороны тогдашнего вице-президента США Джо Байдена отстранить от должности Генпрокурора Украины Виктора Шокина для того, вероятно, чтобы остановить расследование относительно "Бурисмы", в правление которой вошел Байден-младший.

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Напомним, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочевского.

Напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.

Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце концов было закрыто. Сейчас уголовное производство находится в НАБУ.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда оно было передано Генпрокуратурой.

В еще одном производстве на данный момент, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование прекращено, ведь Злочевский находится в розыске.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.

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