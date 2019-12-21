Волошин: розслідування щодо "Бурісми" гальмують українські друзі американських демократів

Волошин нагадав, що демократи протягом багатьох років грантами і допомогою заводили собі в Україні друзів у правоохоронних органах і серед журналістів (зокрема він мав на увазі Сергія Лещенка та Мустафу Найєма). А республіканці і президент США Дональд Трамп, у їх числі, друзів в Україні не мають. Саме тому американському президенту, вважає Волошин, коли Володимир Зеленський став Президентом України, досить прямо довелося звертатися з проханням розслідувати ситуацію, пов'язану з Байденом і "Бурісмою".

"До останнього моменту вони (республіканці і Трамп - ред.) думали, що (Юрій - ред.) Луценко це зробить (розслідує - ред.), Але він не зробив - не встиг. Обрався Зеленський, і вони думали, що Зеленський як новий президент зацікавлений у будь-який способом "наздоганяти" Порошенка і так почне це розслідування. Але, на жаль, в оточенні Зеленського з самого початку опинилися люди, пов'язані з демократами, які відразу цю тему заблокували. І тому довелося це продавлювати. Ось і все", - вважає Волошин.

Народний депутат нагадав, що першочерговою у низці подій, пов'язаних з "Бурісмою", причетністю сім'ї Байденів і теперішнім імпічментом Трампа, була вимога з боку тодішнього віце-президента США Джо Байдена відсторонити від посади Генпрокурора України Віктора Шокіна для того, ймовірно, щоб зупинити розслідування щодо "Бурісми", у правління якої увійшов Байден-молодший.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд зажадав від Хантера Байдена розкрити суму заробітку в компанії Burisma

Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. Водночас, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочевського.

Нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження щодо ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито. Зараз кримінальне провадження перебуває у НАБУ.

Окрім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаних з ним фірмам, зокрема йдеться і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди вона була передана Генпрокуратурою.

У ще одному провадженні наразі, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський перебуває в розшуку.

Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.