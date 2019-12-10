Суд затребовал от Хантера Байдена расскрыть суму заработка в компании Burisma

26-летняя женщина подала в суд документы в которых просит не только о назначении ей и ребенку финансового содержания, но и признания от Хантера Байдена того, что он, в частности, работал на украинскую компанию Burisma и получал выплаты за свою работу и консультации в судебных делах.

В документах, имеющихся в распоряжении Dailymail, конкретные суммы скрыты. Но, как пишет издание, общеизвестно что Хантер Байден получал за свою роль в украинской компании 83 тысячи долларов в месяц.

Судебная тяжба между Робертс и Байденом началась в мае этого года. Женщина обратился в суд с утверждением что Байден-младший, с которым она познакомилась в стриптиз-клубе, где в то время работала, является отцом ее 16-месячного ребенка (пол ребенка издание не уточняет). В ходе тяжбы женщина потребовала материального обеспечения на ребенка.

Судья принял решение о том, что стороны процесса должны предоставить финансовую отчетность за последние три года, но позднее принял решение, что этого недостаточно для точного установления суммы обеспечение и затребовал отчетность за последние 5 лет. Таким образом период работы Байдена в украинском компании также попал в период, о котором он должен отчитаться – он работал в совете директоров Burisma Group с мая 2014-го до начала 2019-го.

Из статьи следует, что стороны должны представить полную финансовую отчетность не позднее пятницы, 13 декабря. А следующее судебное слушание по делу назначено на 7 января 2020 года.

Напомним, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочеського.

Напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, расследовались по Злочевский.

Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производства конце концов было закрыто. Сейчас уголовное производство находится в НАБУ.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.

В еще одном производстве на данный момент, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование прекращено, ведь Злочевский находится в розыске.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.