Суд зажадав від Хантера Байдена розкрити суму заробітку в компанії Burisma

26-річна жінка подала в суд документи в яких просить не тільки про призначення їй і дитині фінансового утримання, а й визнання від Хантера Байдена того, що він, зокрема, працював на українську компанію Burisma і отримував виплати за свою роботу і консультації в судових справах.

У документах, наявних у розпорядженні Dailymail, конкретні суми приховані. Але, як пише видання, загальновідомо, що Хантер Байден отримував за свою роботу в українській компанії 83 тисячі доларів на місяць.

Судова тяжба між Робертс і Байденом почалася в травні цього року. Жінка звернулася в суд з твердженням що Байден-молодший, з яким вона познайомилася в стриптиз-клубі, де в той час працювала, є батьком її 16-місячної дитини (стать дитини видання не уточнює). В ході тяжби жінка зажадала матеріального забезпечення на дитину.

Суддя прийняв рішення про те, що сторони процесу повинні надати фінансову звітність за останні три роки, але пізніше прийняв рішення, що цього недостатньо для точного встановлення суми забезпечення і зажадав звітність за останні 5 років. Таким чином період роботи Байдена в українській компанії також потрапив в період, про який він повинен відзвітувати - він працював в раді директорів Burisma Group з травня 2014-го до початку 2019-го.

Зі статті випливає, що сторони повинні представити повну фінансову звітність не пізніше п'ятниці, 13 грудня. А наступне судове слухання у справі призначено на 7 січня 2020 року.

Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує в просуванні інтересів сина. У той же час, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочеського.

Нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, розслідувалися по Злочевський.

Перше провадження за ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті-решт було закрито. Зараз кримінальне провадження знаходиться в НАБУ.

Крім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаним з ним фірмам, зокрема мова йде і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано Генпрокуратурою.

У ще одному провадженні на даний момент, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський знаходиться в розшуку.

У той же час нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.