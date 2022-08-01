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Волонтеры уже отшили 200 комплектов женской униформы

Волонтеры уже отшили 200 комплектов женской униформы

Киев • УНН

 • 200572 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Инициатор проекта «Arm Woman Now» Ирина Никорак в комментарии УНН сообщила, что сейчас уже отшито 200 комплектов военной формы для женщин-военных. Стоимость одного комплекта одностроя составляет 1700 грн, но она может возрасти.

Цитата

«Мы сейчас отшили 200 комплектов униформы, она дорабатывается теми важными деталями, которые нужны в ВСУ. Как только мы доработаем, это ближайшие несколько – неделю или несколько дней – будем их передавать. Мы в постоянном процессе сбора обратной связи, который займет месяц, возможно два, возможно три, потому что это будет разная форма, отшитая по разным лекалам. Будут тестироваться разные модели формы. Учитывая, что это разные модели формы, я вам не могу сказать, какова стоимость одного комплекта. Стоимость этих комплектов, которые мы сейчас отшили – 1700 грн. С учетом замечаний от ВСУ, стоимость может увеличиваться, учитывая их пожелания по дополнительным фиксаторам, по замкам и тому подобному», – рассказала Никорак.

На стоимость влияет много факторов, и это не только уточнение требований к самой форме, но и то, что для изготовления используется материал, завезенный из Польши, на конечную стоимость которого влияет и колебание курса и стоимость транспортировки.

Волонтеры не оставляют идеи одеть всех украинских женщин-военных в сшитую именно для них форму. Поэтому ведутся переговоры с европейскими и американскими партнерами для получения финансирования. В планах пошив не только летних комплектов, но и элементов зимней формы.

Контекст

В украинской армии служит около 50 тысяч женщин. И каждый день количество защитниц растет. В Украине пока нет полевой формы для женщин, есть только парадная форма. Поэтому женщины перешивали мужские униформы. Волонтеры выступили с инициативой разработки стандартов женской формы и пошива ее за спонсорские средства. 

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