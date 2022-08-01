Волонтери вже відшили 200 комплектів жіночого однострою

Цитата

«Ми зараз відшили 200 комплектів уніформи, вона доопрацьовується тими важливими деталями, які потребує ЗСУ. Як тільки ми доопрацюємо, це найближчі кілька - тиждень чи декілька днів – будемо їх передавати. Ми в постійному процесі збору зворотнього зв’язку, який займе місяць, можливо два, можливо три, тому що це буде різна форма, відшита за різними лекалами. Будуть тестуватися різні моделі форми. Враховуючи, що це різні моделі форми, я вам не можу сказати, яка вартість одного комплекту. Вартість цих комплектів, які ми зараз відшили – 1700 грн. З урахуванням зауважень від ЗСУ, вартість може збільшуватися, враховуючи їхні побажання по додатковим фіксаторам, по замкам і тому подібному», - розповіла Никорак.

На вартість впливає багато факторів, і це не лише уточнення щодо вимог до самого однострою, а й те, що для виготовлення використовується матеріал, завезений з Польщі, на кінцеву вартість якого впливає і коливання курсу і вартість транспортування.

Волонтери не полишають ідеї одягти усіх українських жінок-військових у пошиту саме для них форму. Тому наразі ведуться перемовини з європейськими та американськими партнерами для отримання фінансування. У планах пошиття не лише літніх комплектів, але й елементів зимової форми.

Контекст

В українській армії служить близько 50 тисяч жінок. І щодня кількість захисниць зростає. В Україні наразі немає польової форми для жінок, є лише парадна форма. Тому жінки перешивали чоловічі однострої. Волонтери виступили з ініціативою розробки стандартів жіночої форми та пошиття її за спонсорські кошти.