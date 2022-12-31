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Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом - "годом победы"

Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом - "годом победы"

Киев • УНН

 • 684978 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым Годом и назвали его “годом нашей победы”, об этом они написали в Telegram, передает УНН.

 

Цитата

“Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно — в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Оно — в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их аж слишком много. Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством. С Новым годом! Годом нашей победы”, — говорится в сообщении.

Напомним 

В Главном управлении разведки показали поздравления с Новым годом от кота "Змея", спасенного с острова Змеиного.

Украинские Национальные Новости

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