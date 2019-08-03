Обладатель Кубка УЕФА стал игроком ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Львовские "Карпаты" заключили контракт с 36-летним экс-защитником сборной Украины Александром Кучером. Об этом говорится на сайте "львов", передает УНН.
Продолжительность действия соглашения - один год. Во Львове опытный защитник будет выступать под 5-м номером.
На профессиональном уровне дебютировал во второлиговом харьковском "Арсенале". Впоследствии выступал за донецкий "Металлург", армянском "Бананце" и харьковском "Металлисте".
В мае 2006 года подписал контракт с донецким "Шахтером", в составе которого провел 11 сезонов, выиграл все возможные украинские трофеи (7 чемпионатов Украины, 5 Кубков Украины, 3 Суперкубка Украины), завоевал Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов.
Отметим также, последней командой футболиста был турецкий "Кайсериспор", где он провел два сезона. В крайней кампании опытный защитник сыграл 26 матчей (1 гол, 2 ассиста).
Заметим, что футболист сыграл более полусотни матчей за национальную сборную Украины (56).