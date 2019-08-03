Володар Кубку УЄФА став гравцем ФК "Карпати"

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Львівські "Карпати" уклали контракт із 36-річним екс-захисником збірної України Олександром Кучером. Про це сказано на сайті "левів", передає УНН.

Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під 5-м номером.

На професійному рівні дебютував у друголіговому харківському "Арсеналі". Згодом виступав за донецький "Металург", вірменський "Бананц" та харківський "Металіст".

У травні 2006-го року підписав контракт з донецьким "Шахтарем», у складі якого провів 11 сезонів, виграв усі можливі українські трофеї (7 чемпіонатів України, 5 Кубків України, 3 Суперкубки України), здобув Кубок УЄФА і брав участь у Лізі чемпіонів.

Зазначимо також, останньою командою футболіста був турецький "Кайсеріспор", де він провів два сезони. Крайньої кампанії досвідчений оборонець відіграв 26 матчів (1 гол, 2 асисти).

Зауважимо, що футболіст зіграв понад півсотні матчів за національну збірну України (56).

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