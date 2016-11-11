Volkswagen представил новый Golf

Новый Volkswagen Golf имеет новые передние и задние бамперы. Задние фонари теперь полностью светодиодные. Однако, эти скромные внешние изменения скрывают гораздо более значительные изменения внутри салона и под капотом.

Новый Golf имеет заметное обновление трансмиссии. Стандартный Golf теперь будет иметь 1,5-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами. Он будет поставляться в двух версиях, одна - с 148 лошадиными силами и вариант Bluemotion с 128 лошадиными силами.

Также Volkswagen предлагает более мощный GTI Performance, который может развивать 242 силы.

Ожидаемый старт продаж нового Volkswagen Golf - 2017 год.