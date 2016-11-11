Volkswagen представив новий Golf
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У мережі з'явилися фотографії нового Volkswagen Golf, передає УНН з посиланням на Аutoblog.
Новий Volkswagen Golf має нові передні і задні бампери. Задні ліхтарі тепер повністю світлодіодні. Проте, ці скромні зовнішні зміни приховують набагато більш значні зміни всередині салону і під капотом.
Новий Golf має помітне оновлення трансмісії. Стандартний Golf тепер матиме 1,5-літровий двигун з чотирма циліндрами. Він поставлятимемся в двох версіях, одна - з 148 кінськими силами і варіант Bluemotion з 128 кінськими силами.
Також Volkswagen пропонує більш потужний GTI Performance, який може розвивати 242 сили.
Очікуваний старт продажу нового Volkswagen Golf - 2017 рік.