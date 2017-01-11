Volkswagen договорился с США о штрафах на 4,3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) достиг принципиальной договоренности с министерством юстиции и таможенной службой США о штрафных выплатах в размере около 4,3 миллиарда долларов в рамках урегулирования скандала вокруг занижения данных о выхлопах дизельных двигателей. Соответствующую информация VW подтвердил вечером во вторник, 10 января, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Как уточняется в распространенном заявлении концерна, с достижением этой договоренности будут прекращены различные уголовно-правовые расследования, а также гражданские процессы о возмещении денежного ущерба. Проект соглашения включает также признание вины со стороны немецкого автопроизводителя.
На данный момент VW отложил 18,2 миллиарда евро на последствия "дизельного скандала". Однако большая часть этой суммы зарезервирована для компенсационных выплат американским клиентам и штрафов по гражданским искам.
Так что, согласно сообщению Volkswagen, очевидно, отложенных денег не хватит. Насколько высокими будут вообще дополнительные расходы за 2016, зависит от целого ряда факторов, и пока их объем нельзя определить.