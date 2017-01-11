Volkswagen домовився з США про штрафи на 4,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Німецький автоконцерн Volkswagen (VW) досяг принципової домовленості з міністерством юстиції та митною службою США про штрафні виплати у розмірі близько 4,3 мільярда доларів в рамках врегулювання скандалу навколо заниження даних про вихлопи дизельних двигунів. Відповідну інформацію VW підтвердив ввечері у вівторок, 10 січня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як уточнюється в поширеній заяві концерну, з досягненням цієї домовленості будуть припинені різні кримінально-правові розслідування, а також цивільні процеси про відшкодування грошового збитку. Проект угоди включає також визнання провини з боку німецького автовиробника.
На даний момент VW відклав 18,2 мільярда євро на наслідки “дизельного скандалу”. Проте більша частина цієї суми зарезервована для компенсаційних виплат американським клієнтам і штрафів за цивільними позовами.
Так що, згідно з повідомленням Volkswagen, очевидно, відкладених грошей не вистачить. Наскільки високими будуть загалом додаткові витрати за 2016 рік, залежить від цілого ряду факторів, і поки їх обсяг не можна визначити.