Volkswagen домовився з США про штрафи на 4,3 млрд доларів

Як уточнюється в поширеній заяві концерну, з досягненням цієї домовленості будуть припинені різні кримінально-правові розслідування, а також цивільні процеси про відшкодування грошового збитку. Проект угоди включає також визнання провини з боку німецького автовиробника.

На даний момент VW відклав 18,2 мільярда євро на наслідки “дизельного скандалу”. Проте більша частина цієї суми зарезервована для компенсаційних виплат американським клієнтам і штрафів за цивільними позовами.

Так що, згідно з повідомленням Volkswagen, очевидно, відкладених грошей не вистачить. Наскільки високими будуть загалом додаткові витрати за 2016 рік, залежить від цілого ряду факторів, і поки їх обсяг не можна визначити.