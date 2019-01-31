Волкер предложил разместить наблюдателей на украинских кораблях
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает лучшим решением вопроса о мониторинге в Азовском море и в Керченском проливе вариант, при котором наблюдатели будут размещены на украинских судах и украинской территории, по приглашению украинской стороны. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил в четверг во время телефонного брифинга, передаёт корреспондент УНН.
“Я думаю, присутствие международных наблюдателей, в дополнение к тем, которые есть в Украине, было бы очень позитивным элементом для того, чтоб обеспечить более широкий взгляд на ситуацию, зафиксировать действия России, и, наверное, чтоб предотвратить насилие”, — сказал Волкер.
По его совами, Россия настаивает, что у ОБСЕ нет мандата, который позволил бы им совершать мониторинг на территориях, кроме тех, на которые распространяется мандат организации в зоне прекращения огня.
“Думаю, лучшим решением тут будет, чтоб международные наблюдатели присутствовали в части территории Украины, которая не является предметом территориальных споров, а так же на украинских судах, по приглашению Украины”, — заявил дипломат.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что его встреча с российским коллегой Владиславом Сурковым может состояться лишь после освобождения украинских моряков.