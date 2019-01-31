Волкер запропонував розмістити спостерігачів на українських кораблях

КИЇВ. 31 січня. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає кращим вирішенням питання про моніторинг в Азовському морі і в Керченській протоці варіант, при якому спостерігачі будуть розміщені на українських суднах і українській території, на запрошення української сторони. Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомив у четвер під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.