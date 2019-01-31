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Волкер запропонував розмістити спостерігачів на українських кораблях

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає кращим вирішенням питання про моніторинг в Азовському морі і в Керченській протоці варіант, при якому спостерігачі будуть розміщені на українських суднах і українській території, на запрошення української сторони. Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомив у четвер під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, присутність міжнародних спостерігачів, на додаток до тих, які є в Україні, було б дуже позитивним елементом для того, щоб забезпечити більш широкий погляд на ситуацію, зафіксувати дії Росії, і, напевно, щоб запобігти насильству", - сказав Волкер.

За його совами, Росія наполягає, що в ОБСЄ немає мандата, який дозволив би їм здійснювати моніторинг на територіях, крім тих, на які поширюється мандат організації в зоні припинення вогню.

"Думаю, найкращим рішенням тут буде, щоб міжнародні спостерігачі були присутні в частині території України, яка не є предметом територіальних суперечок, а так само на українських суднах, на запрошення України", - заявив дипломат.

Раніше спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що його зустріч з російським колегою Владиславом Сурковим може відбутися лише після звільнення українських моряків.

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