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Волкер прокомментировал видео ОБСЕ с грузовиками на Донбассе возле границы с РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал видео, снятое беспилотником специальной мониторинговой мисии ОБСЕ на Донбасе, с грузовиками, незаконно въезжающими и покидающими Украину со стороны России, отметив, что это еще один способ, как РФ намеренно продлевает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Волкер прокомментировал видео ОБСЕ с грузовиками на Донбассе возле границы с РФ

"Вот кадры от СММ ОБСЕ конвоев грузовиков, незаконно въезжающих и покидающих Украину из России. Напомним, что Россия заблокировала миссию по эффективному наблюдению за границей, и ее силы регулярно препятствуют тому, чтобы СММ посетила границу. Это еще один способ, которым Россия намеренно продлевает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия по установлению мира в Украине", - отметил Волкер.

Напомним, беспилотник СММ ОБСЕ у границы между Украиной и Российской Федерацией зафиксировал колонны грузовиков, посреди ночи въезжающих в Украину и выезжающих из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

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