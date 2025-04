Волкер прокоментував відео ОБСЄ з вантажівками на Донбасі біля кордону з РФ

"Ось кадри від СММ ОБСЄ конвоїв вантажівок, які незаконно в'їжджають і покидають Україну з боку Росії. Нагадаємо, що Росія заблокувала місію з ефективного спостереження за кордоном, і її сили регулярно перешкоджають тому, щоб СММ відвідала кордон. Це ще один спосіб, яким Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, не дивлячись на міжнародні зусилля зі встановлення миру в Україні", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, безпілотник СММ ОБСЄ біля кордону між Україною і Російською Федерацією зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в'їжджають в Україну та виїжджають з неї по грунтовій дорозі в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.